DEL: Abstieg sieben Spieltage vor Schluss

SID 25.02.2026 • 21:54 Uhr Der Aufsteiger muss nach einem Jahr wieder runter. Der Rückstand ist sieben Runden vor Schluss nicht mehr aufzuholen.

Neuling Dresdner Eislöwen verabschiedet sich schon nach nur einer Saison wieder aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der abgeschlagene Tabellenletzte verlor beim Restart nach der Olympiapause 2:7 (0:2, 1:5, 1:0) beim Spitzenreiter Kölner Haie und steht damit schon sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde als sportlicher Absteiger fest.

Weil die Löwen Frankfurt zeitgleich die Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) besiegten, ist der Rückstand auf den rettenden 13. Platz auf uneinholbare 22 Punkte angewachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dresden wieder in die DEL2 muss, ist sehr groß. Denn gleich sechs Zweitligisten haben die DEL-Lizenz für die nächste Saison beantragt, darunter die ersten vier der Tabelle, die Krefeld Pinguine, die Kassel Huskies, die Starbulls Rosenheim und die Ravensburg Towerstars.

Dresden steigt ab