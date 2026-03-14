15 Jahre für Augsburg auf dem Eis: Trevelyan beendet Karriere

SID 14.03.2026 • 10:59 Uhr Die Augsburger Panther werden die Rückennummer des Deutsch-Kanadiers T.J. Trevelyan künftig nicht mehr vergeben.

Nach 15 Jahren im Trikot der Augsburger Panther ist für T.J. Trevelyan Schluss. Am Sonntag läuft der Deutsch-Kanadier zum letzten Mal in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf, dann ist die Karriere vorbei. Der AEV wird seine Rückennummer 24 künftig nicht mehr vergeben.

„Ich habe immer mein Bestes für diesen Klub und unsere fantastischen Fans gegeben. Jetzt ist es aber Zeit, ein anderes Kapitel aufzuschlagen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, sagte der 42-Jährige vor seinem Abschiedsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (14.00 Uhr/MagentaSport) im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion.

Der in Kanada geborene Thomas Jordan Trevelyan war 2011 von den Worcester Sharks aus der American Hockey League (AHL) nach Augsburg gewechselt. In bislang 561 Spielen inklusive Play-offs kam der Stürmer auf 157 Tore und 138 Assists.