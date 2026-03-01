Berlin unterliegt im Showdown um das Viertelfinal-Ticket

SID 01.03.2026 • 16:30 Uhr Der Meister Eisbären Berlin verliert auch das vierte Hauptrundenduell mit Bremerhaven und muss sich wohl vom direkten Einzug ins Viertelfinale verabschieden.

Im Showdown um Platz sechs haben die Eisbären Berlin ihre wohl letzte Chance auf das direkte Ticket für das Playoff-Viertelfinale nicht genutzt.

Der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor das Duell mit dem Tabellennachbarn Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). Fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde haben die Pinguins den Verfolger aus Berlin damit auf vier Punkte distanziert.

Auf nicht weniger als die „Vorentscheidung im Kampf um Platz sechs“ hatte Eisbären-Keeper Jonas Stettmer seine Berliner vor dem Topspiel eingeschworen.

Doch bereits in der zweiten Spielminute schockte Nino Kinder den Meister. Bremerhavens Neuzugang C.J. Smith (13.) legte bei seinem zweiten Auftritt für die Pinguins nach. Leo Pföderl (15.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, ehe Miha Verlic (34.) letztlich für die Entscheidung sorgte.

DEL: Eisbären drohen direkte Playoff-Teilnahme zu verpassen

Auch das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison ging somit an die Pinguins, wodurch Berlin wohl nicht um die Qualifikationsspiele unter den Klubs auf den Plätzen sieben bis zehn herumkommt.