DEL: Bremerhaven erspielt sich Matchball

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich im Auftaktspiel der ersten Playoff-Runde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine gute Ausgangsposition verschafft.
Bremerhaven erspielt sich Matchball
Das Team von Trainer Alexander Sulzer setzte sich im ersten Duell der Best-of-three-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) durch. Ross Mauerman (15., 44.), Nicolas Krammer (37.) und C.J. Smith (59.) erzielten am Dienstagabend die Tore der Gastgeber.
Mit dem Heimsieg geht Bremerhaven in der Serie mit 1:0 in Führung und kann sich im zweiten Spiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Franken bereits den Einzug ins Viertelfinale sichern. Dort würden die Adler Mannheim warten.
Im zweiten Duell der ersten Playoff-Runde stehen sich die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings gegenüber, um den Viertelfinal-Gegner von Hauptrundensieger Kölner Haie auszuspielen. Das erste Duell steigt am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport).
Bereits für die Runde der letzten Acht qualifiziert sind zudem die Straubing Tigers, der EHC Red Bull München, der ERC Ingolstadt sowie Titelverteidiger Eisbären Berlin.