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DEL: Bremerhaven erspielt sich Matchball

Bremerhaven erspielt sich Matchball

Bremerhaven nutzt den Heimvorteil und geht in Führung. Nürnberg bleibt im Auftaktspiel ohne Treffer, Mannheim würde im Viertelfinale warten.
Die Highlights der Eishockey-Partie Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwen aus der DEL im Video.
SID
Bremerhaven nutzt den Heimvorteil und geht in Führung. Nürnberg bleibt im Auftaktspiel ohne Treffer, Mannheim würde im Viertelfinale warten.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich im Auftaktspiel der ersten Playoff-Runde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine gute Ausgangsposition verschafft.

Das Team von Trainer Alexander Sulzer setzte sich im ersten Duell der Best-of-three-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) durch. Ross Mauerman (15., 44.), Nicolas Krammer (37.) und C.J. Smith (59.) erzielten am Dienstagabend die Tore der Gastgeber.

Mit dem Heimsieg geht Bremerhaven in der Serie mit 1:0 in Führung und kann sich im zweiten Spiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Franken bereits den Einzug ins Viertelfinale sichern. Dort würden die Adler Mannheim warten.

Im zweiten Duell der ersten Playoff-Runde stehen sich die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings gegenüber, um den Viertelfinal-Gegner von Hauptrundensieger Kölner Haie auszuspielen. Das erste Duell steigt am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport).

Bereits für die Runde der letzten Acht qualifiziert sind zudem die Straubing Tigers, der EHC Red Bull München, der ERC Ingolstadt sowie Titelverteidiger Eisbären Berlin.

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