DEL: Eisbären im Endspurt ohne Reinke und Bergmann

Duo fehlt Eisbären im Endspurt

Zwei Profis haben sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven verletzt.
Mitch Reinke fehlt den Eisbären
© IMAGO/Eibner/SID/Heike Feiner
SID
Den Eisbären Berlin fehlen in den letzten Hauptrundenspielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voraussichtlich Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann. Beide Profis haben sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (1:3) verletzt und fallen nach Klubangaben „auf unbestimmte Zeit“ aus. Reinke zog sich eine Oberkörperverletzung zu, Bergmann eine Unterkörperverletzung.

Der US-Amerikaner Reinke absolvierte in der aktuellen DEL-Saison 44 Spiele und kam dabei auf vier Treffer sowie 16 Assists. Bergmann verbuchte in 46 Einsätzen drei Treffer und 14 Vorlagen. Fünf Partien stehen bis zum Beginn der Playoffs noch aus.

Den Vertrag mit Matej Leden haben die Eisbären aufgelöst. Der Angreifer gehört „aus disziplinarischen Gründen“ mit sofortiger Wirkung nicht mehr zum Kader des Meisters. Da Torhüter Jake Hildebrand verletzungsbedingt noch mehrere Wochen fehlt, wurde Nachwuchsspieler Niclas Wolter von den Eisbären Juniors lizenziert.

