DEL: Erste Playoff-Serie entschieden - und Krimi bahnt sich an

SID 20.03.2026 • 21:52 Uhr Mit dem Sieg über die Nürnberg Ice Tigers nutzen die Pinguins den ersten Matchball.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Viertelfinal-Ticket gelöst: Im zweiten Duell der Vor-Playoffs siegte der Hauptrundensiebte bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) und entschied am Freitag die Best-of-three-Serie für sich.

Christian Wejse (12.), C.J. Smith (17.) und Phillip Bruggisser (22.) trafen für Bremerhaven, Marcus Weber (15.) stellte den zwischenzeitlichen Nürnberger Ausgleich her.

Fünf Minuten vor Schluss machte Nürnbergs Samuel Dove-McFalls (55.) das Spiel noch einmal spannend, doch die Bremerhavener hielten stand. Im ersten Duell hatten sich die Pinguins bereits deutlich mit 4:0 durchgesetzt.

Im Viertelfinale trifft das Team von Trainer Alexander Sulzer auf die Adler Mannheim.

DEL: Schweninngen und Wolfsburg gehen in Spiel 3

Die Schwenninger Wild Wings wahrten indes nach der Auftaktniederlage ihre Chance auf das Weiterkommen. Schwenningen besiegte die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) und glich dadurch die Serie aus.

Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) wird dann der Gegner von Hauptrundengewinner Kölner Haie ermittelt.