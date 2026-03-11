DEL: Haie verlängern mit Torwart Juvonen

SID 11.03.2026 • 17:21 Uhr Der Finne zählt zu den besten Goalies der aktuellen DEL-Saison.

Janne Juvonen steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im Tor von Hauptrundensieger Kölner Haie. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, hat der Finne seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2029 verlängert.

Juvonen war erst während der laufenden Saison vom Schweizer Team HC Ambrì-Piotta zu den Haien gewechselt und kam bisher auf 31 Einsätze. Der 31-Jährige habe sich "sehr schnell eingefügt" und spiele "eine wichtige Rolle in unserer bisherigen Saison", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.