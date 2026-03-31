DEL-Kracher: Roosters holen Top-Center

SID 31.03.2026 • 16:08 Uhr Cole Maier soll den Tabellenzwölften der abgelaufenen Saison aus Iserlohn verstärken. Er kommt von Ligakonkurrent Nürnberg.

Die Iserlohn Roosters haben den nächsten Transfer für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt gemacht. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wechselt Center Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers nach Nordrhein-Westfalen.

Der 30-Jährige kenne die Liga und könne „in beiden Special Teams eingesetzt werden“, sagte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. In den Tagen zuvor hatte der Klub bereits die Verpflichtungen von Dennis Lobach und Emil Johansson bekannt gegeben.

150 DEL-Spiele für Nürnberg

US-Amerikaner Maier war seit 2023 beim Ligakonkurrenten in Nürnberg aktiv. In 150 DEL-Einsätzen verbuchte er 88 Scorerpunkte und schaffte es 2025 mit den Ice Tigers ins Playoff-Viertelfinale. In dieser Saison scheiterte er in der ersten Playoff-Runde an den Fischtown Pinguins Bremerhaven.