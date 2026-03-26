DEL: Krupp wechselt nach Frankfurt

SID 26.03.2026 • 09:47 Uhr Der Silberheld von Pyeongchang hatte erst vor wenigen Tagen seinen Abschied aus Wolfsburg verkündet. Nun nimmt Krupp eine neue Herausforderung an.

Olympia-Silberheld Björn Krupp spielt ab der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Löwen Frankfurt. Den Wechsel von den Grizzlys Wolfsburg gaben die Hessen am Donnerstag bekannt. Der 35 Jahre alte Verteidiger erhält beim Vorletzten der Hauptrunde einen Vertrag bis Sommer 2028.

„Die Löwen Frankfurt sind ein absoluter Kultverein mit einer der besten Fan-Kulissen der Liga. Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel und die Herausforderung, gemeinsam mit dem Klub und unseren Fans Großes zu erreichen“, sagte Krupp, dessen Abgang aus Wolfsburg nach mehr als 500 Einsätzen am Dienstag kommuniziert worden war.