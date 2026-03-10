DEL: MagentaSport erzielt Rekordreichweite

SID 10.03.2026 • 14:29 Uhr Der Streaming-Anbieter meldet kurz vor Ende der DEL-Hauptrunde eine Rekordzahl. Die Reichweite steigt im Vergleich zur Vorsaison deutlich.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat in dieser Saison so viele Zuschauer vor die Bildschirme gelockt wie nie zuvor. Die am Sonntag endende Hauptrunde kam nach Angaben des Rechteinhabers MagentaSport auf insgesamt 25,2 Millionen Zuschauer und erzielte damit die höchste Reichweite seit Beginn der Partnerschaft.

Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der Vorsaison mit 20,8 Millionen Zuschauern entspricht dies einem Anstieg um 21 Prozent. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke unterstrich anlässlich der Rekordzahlen, dass die Medienrechte-Partnerschaft zwischen der DEL und MagentaSport dabei zu keinem Einbruch der Zuschauerzahlen in den Stadien geführt habe. „Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, habe ich noch gedacht: Oh Gott, alle Spiele live übertragen, da kommt gar keiner mehr ins Stadion und alle bleiben auf dem Sofa, aber im Gegenteil“, sagte Tripcke in der Medienrunde am Dienstag.

In der laufenden Spielzeit gehörte zu den meistgesehenen Spielen unter anderem das Wintergame zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin, das im Januar rund 260.000 Zuschauer verfolgten. Seit Beginn der Übertragungen in der Saison 2016/17 haben sich die Reichweiten laut MagentaSport um mehr als 300 Prozent erhöht. Parallel zur Live-Berichterstattung wuchs auch die digitale Nutzung der Inhalte. Über eigene Social-Media-Kanäle und Plattformen wurden mit mehr als 1400 Beiträgen rund 86 Millionen Impressionen erzielt.