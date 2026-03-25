DEL: Mannheim startet mit klarem Heimsieg ins Viertelfinale

Favoritensiege in der DEL am Mittwochabend: Die Adler Mannheim und die Kölner Haie haben zum Auftakt ihrer Viertelfinal-Duelle jeweils Siege eingefahren. Während die Adler das erste Spiel ihrer Best-of-seven-Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven klar 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) für sich entschieden, genügte dem Hauptrundensieger aus Köln beim 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) bei den Schwenninger Wild Wings ein hauchdünner Vorsprung.
Klarer Adler-Erfolg zum Auftakt
Mannheim legte früh die Basis für den Erfolg: Nationalspieler Marc Michaelis brachte den Hauptrundenzweiten bereits in der dritten Minute in Führung, Kris Bennett erhöhte im ersten Drittel (15.). Bremerhaven verkürzte durch ein Powerplay-Tor von Phillip Bruggisser (25.), doch Mannheim stellte durch Nicolas Mattinen (29.) schnell den alten Abstand wieder her, ehe Luke Esposito (34.) und Yannick Proske (50.) für die Entscheidung sorgten. Rayan Bettahar (51.) verkürzte noch. Für die Kölner erzielte Kevin Niedenz (13.) im ersten Drittel das Tor des Tages.
Die zweiten Spiele aller Viertelfinal-Serien sind am Freitag (jeweils 19.30 Uhr/MagentaSport) angesetzt. Die Pinguins hatten sich in den Vor-Playoffs gegen die Nürnberg Ice Tigers, Schwenningen gegen die Grizzly Wolfsburgs durchgesetzt. In den zweiten Viertelfinal-Paarungen stehen sich der EHC Red Bull München und ERC Ingolstadt (0:1) und die Straubing Tigers und Titelverteidiger Eisbären Berlin (1:0) gegenüber.