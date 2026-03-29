DEL-Playoffs: Eisbären Berlin schlagen Straubing – 2:1 vorn

SID 29.03.2026 • 16:35 Uhr Der Titelverteidiger siegt in Straubing und geht in der Viertelfinalserie in Führung.

Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langsam in Schwung. Im dritten Viertelfinale setzte sich der Rekordmeister mit 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) bei den Straubing Tigers durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.

Berlin gleicht Playoff-Serie aus

Den Auftakt hatte die Mannschaft von Meistermacher Serge Aubin, der noch keine einzige Playoff-Serie mit Berlin verloren hat, in Niederbayern mit 1:5 verpatzt, am Freitag aber mit einem 2:1 daheim ausgeglichen. Spiel vier wird am Dienstag (19.30 Uhr/DF1 und MagentaSport) in Berlin ausgetragen.

Dreimalige Gäste-Führung am Pulverturm