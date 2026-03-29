DEL-Playoffs: Eisbären Berlin schlagen Straubing – 2:1 vorn

Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langsam in Schwung. Im dritten Viertelfinale setzte sich der Rekordmeister mit 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) bei den Straubing Tigers durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.
DEL: Meister Berlin kommt in Schwung
Der Titelverteidiger siegt in Straubing und geht in der Viertelfinalserie in Führung.
Das Straubinger Tor unter Druck
© IMAGO/SID/O.Behrendt
Berlin gleicht Playoff-Serie aus
Den Auftakt hatte die Mannschaft von Meistermacher Serge Aubin, der noch keine einzige Playoff-Serie mit Berlin verloren hat, in Niederbayern mit 1:5 verpatzt, am Freitag aber mit einem 2:1 daheim ausgeglichen. Spiel vier wird am Dienstag (19.30 Uhr/DF1 und MagentaSport) in Berlin ausgetragen.
Dreimalige Gäste-Führung am Pulverturm
Lester Lancester (4.), Marcel Noebels in seinem 100. Playoffspiel (11.) und Lean Bergmann (27.) brachten die Gäste am Pulverturm dreimal in Führung. Michael Connolly (7.) und Marcel Brandt (23.) glichen zwischenzeitlich aus. Ty Ronning (29.) baute den Berliner Vorsprung aus, Straubing kam trotz mehrerer Powerplay-Chancen nicht mehr zurück.