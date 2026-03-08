DEL: Meister Berlin schlägt Spitzenreiter Köln

SID 08.03.2026 • 16:36 Uhr Gegen den Spitzenreiter feiert Berlin einen wichtigen Sieg im Kampf um das Playoff-Viertelfinale.

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat die Rekordjagd der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter gebremst.

Im Topspiel fügte der DEL-Rekordmeister dem souveränen Spitzenreiter durch ein 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) die zweite Niederlage in Folge zu, zwei Pleiten nacheinander hatten die Haie zuletzt Anfang November kassiert.

Berlin bremst Kölner Rekordjagd aus

Meister Berlin wahrte durch den knappen Sieg den Zwei-Punkte-Vorsprung auf seinen Verfolger Fischtown Penguins Bremerhaven und behauptete den sechsten Tabellenplatz, der direkt in das Viertelfinale der Playoffs führt. Bremerhaven gewann im Parallelspiel souverän mit 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) bei den Iserlohn Roosters. Der Tabellenvierte EHC Red Bull München setzte sich mit 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Löwen Frankfurt durch.

Die Kölner stehen weiter bei 113 Punkten, zum Hauptrundenrekord der Adler Mannheim aus dem Jahr 2019 fehlen drei Zähler. Zwei Spiele bleiben den Haien, die bereits seit dem 47. Spieltag als Hauptrundensieger feststehen, um ihre bis dato erfolgreiche Saison vor dem Playoff-Start mit einer weiteren Bestmarke zu krönen.