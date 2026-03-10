DEL: Niederberger fehlt München mehrere Wochen

SID 10.03.2026 • 14:01 Uhr Nationaltorhüter Mathias Niederberger erleidet eine Unterkörperverletzung - sein Klub muss ohne den Goalie in die letzten Hauptrundenspiele starten.

Der EHC Red Bull München muss erneut „voraussichtlich mehrere Wochen“ auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger verzichten. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der Goalie zog sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (4:1) eine Unterkörperverletzung zu. Bereits Ende des vergangenen Jahres war Niederberger mit der gleichen Diagnose ausgefallen.

Der 33-Jährige, der Teil des deutschen Olympiakaders bei den Winterspielen in Mailand und Cortina gewesen war, steht seit 2022 bei den Münchnern unter Vertrag und absolvierte bislang 167 DEL-Partien für die Red Bulls. Insgesamt kommt der gebürtige Düsseldorfer auf 478 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse bei einer Fangquote von 91,7 Prozent.