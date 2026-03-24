DEL: Playoff-Klatsche für Meister Berlin

SID 24.03.2026 • 21:56 Uhr Die Eisbären Berlin kassieren in Spiel eins eine Klatsche. Auch der EHC Red Bull München verliert.

Die Eisbären Berlin haben einen kapitalen Fehlstart in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hingelegt. Im ersten Viertelfinal-Spiel der Best-of-seven-Serie lag der Titelverteidiger bei den Straubing Tigers schon nach 117 Sekunden mit 0:3 hinten, am Ende setzte es ein 1:5 (0:3, 0:1, 1:1).

Tim Fleischer (1.), Tyler Madden (2.) und Tim Brunnhuber (2.) schockierten mit ihren Treffern binnen 1:13 Minuten die Gäste in der Anfangsphase, Danjo Leonhardt (23.) und Nicholas Halloran (42.) legten nach. Die Hauptstädter, die mit fünf Siegen in Serie noch direkt in das Viertelfinale eingezogen waren, konnten den Schwung nicht mit in die Playoffs nehmen. Top-Torjäger Liam Kirk sorgte für den einzigen Treffer (55.).

Münchens Aufholjagd kommt zu spät

Auch der EHC Red Bull München erlebte einen Fehlstart. Im Spiel eins der Derby-Serie gegen den ERC Ingolstadt gab der viermalige Meister beim 5:6 (0:1, 2:3, 3:2) seinen Heimvorteil direkt ab. Nach 26 Minuten lagen die Münchner mit 0:4 zurück. Zwar kämpfte sich der EHC nochmal ran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.