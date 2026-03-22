Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

DEL: Schwenningen komplettiert Viertelfinale

Schwenningen haut Wolfsburg raus

Die Schwarzwälder zittern sich in Wolfsburg zum Sieg und fordern nun die Kölner Haie heraus.
Schwenninger Jubel in Wolfsburg
Schwenninger Jubel in Wolfsburg
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Daniel REINELT
SID
Die Schwarzwälder zittern sich in Wolfsburg zum Sieg und fordern nun die Kölner Haie heraus.

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als achte und letzte Mannschaft das Playoff-Viertelfinale erreicht. Die Schwarzwälder feierten im dritten und letzten Spiel ihrer Pre-Playoff-Serie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung den entscheidenden zweiten Erfolg und fordern nun Hauptrundensieger Kölner Haie heraus.

Schwenningen, das in der Best-of-three-Serie nach einem 1:3 im Auftaktduell durch ein 5:1 das Entscheidungsspiel erzwungen hatte, steht seit seiner DEL-Rückkehr zum zweiten Mal nach 2024 im Viertelfinale. Ansonsten war der Traditionsklub in den vergangenen 13 Jahren stets vor der Finalrunde der besten acht Teams ausgeschieden. Die Grizzlys dagegen verpassten zum zweiten Mal in Folge die Viertelfinals.

Die Gäste gerieten trotz einer vermeintlich beruhigenden 2:0-Führung durch einen Doppelschlag im Mitteldrittel von Benjamin Marshall (25.) und Alexander Karachun (27.) im Schlussabschnitt unnötig ins Wanken. Die Niedersachsen konnten sich denn auch durch zwei Treffer von Matthew White auch in die Verlängerung retten, doch letztlich machte erneut Karachun den Schwenninger Sieg nach 4:14 Minuten der Verlängerung perfekt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite