DF1 überträgt DEL-Playoffs im Free-TV

SID 16.03.2026 • 14:58 Uhr Mindestens 14 und maximal 21 Spiele der entscheidenden Saisonphase werden live gezeigt.

Der Sender DF1 überträgt ausgewählte Spiele der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) live im Free-TV. Die entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Telekom, die via MagentaSport alle Begegnungen zeigt, umfasse je nach Verlauf der Playoff-Serien die Übertragung von "mindestens 14 und maximal 21 Top-Spielen der entscheidenden Saisonphase", teilte DF1 am Montag mit.