Der Sender DF1 überträgt ausgewählte Spiele der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) live im Free-TV. Die entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Telekom, die via MagentaSport alle Begegnungen zeigt, umfasse je nach Verlauf der Playoff-Serien die Übertragung von "mindestens 14 und maximal 21 Top-Spielen der entscheidenden Saisonphase", teilte DF1 am Montag mit.
DF1 überträgt DEL-Playoffs im Free-TV
Mindestens 14 und maximal 21 Spiele der entscheidenden Saisonphase werden live gezeigt.
Bremerhaven und Nürnberg duellieren sich
© IMAGO/Sportfoto Zink/SID/Thomas Hahn
An jedem Spieltag wird ein Spiel live gezeigt, das Duell zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Nürnberg Ice Tigers am Dienstag (19.30 Uhr) in den Pre-Playoffs bildet den Auftakt. Am Freitag (19.00 Uhr) überträgt der Sender das zweite Spiel der Serie zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Grizzlys Wolfsburg.