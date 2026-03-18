DEL: Grizzlys vor Einzug ins Viertelfinale

SID 18.03.2026 • 22:01 Uhr Nach dem 3:1 über die Schwenninger Wild Wings hat Wolfsburg am Freitag den ersten Matchball.

Dank Doppelpacker Luis Schinko und Matt White haben die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Hand am Viertelfinalticket.

Im ersten Duell der Vor-Playoffs schlug der Hauptrundenachte die Schwenninger Wild Wings am Mittwoch in eigener Halle 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und führt in der Best-of-three-Serie mit 1:0. Am Freitag (19.00 Uhr) können die Grizzlys in Schwenningen mit einem weiteren Sieg alles klar machen.

DEL: Schinko mit Doppelpack

Schinko brachte Wolfsburg früh nach vorn, Alex Trivellato gelang noch im ersten Drittel der Ausgleich (17.). Im Mittelabschnitt war es US-Stürmer White, der auf 2:1 für die Grizzlys stellte (36.), Schinko sorgte in der Schlussphase für den Endstand (55.).

Die Grizzlys hatten sich kurz vor dem Ende der Hauptrunde von Cheftrainer Mike Stewart getrennt und unter ihrem ehemaligen Kapitän Tyler Haskins die Vor-Playoffs erreicht.