Eishockey: Headcoach Nyman bleibt Roosters treu

SID 20.03.2026 • 10:55 Uhr Erstmals seit acht Jahren bleibt das komplette Trainerteam für die kommende Saison.

Die Iserlohn Roosters setzen auf Kontinuität und gehen mit Chefcoach Stefan Nyman auch in die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das teilte der Klub am Freitag mit. Damit starten die Roosters erstmals seit acht Jahren mit unverändertem Trainerteam in zwei aufeinanderfolgende Spielzeiten.

Nyman war vor der abgelaufenen Saison zu den Sauerländern gewechselt. Als Tabellenzwölfter verpasste das Team die Meisterrunde klar. „Wir haben insbesondere in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, was wir können und waren in dieser Zeit ein Playoff-Team. Darauf wollen wir auch in der kommenden Saison aufbauen“, sagte der Schwede.