Nach fast zehn Jahren: Krupp verlässt Grizzlys Wolfsburg

SID 24.03.2026 • 12:20 Uhr Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 nimmt eine neue sportliche Herausforderung an.

Nach mehr als 500 Einsätzen in gut zehn gemeinsamen Jahren ist für Björn Krupp (35) bei den Grizzlys Wolfsburg Schluss. Der Verteidiger, 2018 Olympia-Silbermedaillengewinner mit der Nationalmannschaft, verlässt den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und nimmt eine neue sportliche Herausforderung an. Das gaben die Grizzlys zwei Tage nach dem Aus in den Pre-Playoffs gegen die Schwenninger Wild Wings bekannt.

Der Routinier, Sohn des früheren Bundestrainers Uwe Krupp, war während der Saison 2014/15 von den Kölner Haien nach Wolfsburg gewechselt. Nach einer Zwischenstation bei Adler Mannheim (2019-2021) kehrte er zu den Grizzlys zurück.

„Björn war und ist nach wie vor ein Spieler, mit dem man nicht so gerne Zweikämpfe führt. Über die vielen Jahre hinweg war ‚Uwe‘, wie er seit jeher genannt wurde, immer zuverlässig“, sagte Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor des Klubs.