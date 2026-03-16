Starkes Finish der Eisbären: Immer das "Ziel Meisterschaft"

SID 16.03.2026 • 11:33 Uhr "Ich bin erstmal froh, dass wir nächste Woche nicht spielen müssen", sagte Stürmer Andreas Eder nach dem direkten Sprung ins DEL-Viertelfinale.

Kein Umweg, kein Frühstart, der direkte Sprung ins Viertelfinale sorgte bei den Eisbären Berlin für Erleichterung. „Ich bin erstmal froh, dass wir nächste Woche nicht spielen müssen“, sagte Stürmer Andreas Eder nach dem wertvollen 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) zum Hauptrundenabschluss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) über Red Bull München bei MagentaSport.

Durch den Sieg behauptete der Titelverteidiger den sechsten Platz vor den Fischtown Pinguins Bremerhaven und darf bei den Pre-Playoffs zuschauen.

Nach einer Heimniederlage gegen die Norddeutschen hatte der Rückstand zwischenzeitlich vier Punkte betragen. Danach gewann der Meister der vergangenen beiden Jahre all seine fünf ausstehenden Spiele und fing den Kontrahenten noch ab.

Das Selbstbewusstsein stimmt, auch wenn es vor der schönsten Zeit des Jahres oft nicht lief wie erhofft. „Egal wie viele Verletzte wir hatten, egal wie schlecht wir gespielt haben: unser Ziel Meisterschaft stand immer fest“, so Eder, daran halte das Team „100-prozentig“ fest.

„Unsere Entwicklung in den letzten Wochen gefällt mir, jeder zeigt vollen Einsatz. Dafür werden wir belohnt“, sagte Trainer Serge Aubin am Sonntag. Die erste Hürde in den Playoffs sei nicht zu unterschätzen. „Gegen die Straubing Tigers wird es eine harte Serie. Wir konzentrieren uns aber ausschließlich auf uns.“ Nationalverteidiger Kai Wissmann sieht es ähnlich: „Uns ist bewusst, dass es sehr schwer wird“, meinte der Olympia-Teilnehmer, „wir freuen uns auf die Playoffs. Wenn wir defensiv so auftreten, wie in den Partien nach der Pause (wegen Olympia, d.Red.), sind wir schwer zu bezwingen.“