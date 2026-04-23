DEL-Finale: Bricht Mannheim gegen Berlin den 24-Jahre-Fluch?

SID 23.04.2026 • 11:18 Uhr Seit fast einem Vierteljahrhundert wartet Mannheim in den Playoffs auf einen Sieg gegen Berlin.

Seit 24 Jahren haben die Adler Mannheim in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr gegen die Eisbären Berlin gewonnen, die lange Negativserie spielt für Nationaltorhüter Maximilian Franzreb vor dem Finale aber keine Rolle. „Wir machen uns nicht verrückt“, sagte der Goalie der Adler vor dem Beginn der Best-of-seven-Serie am Freitagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) im SID-Gespräch.

Torhüter betont: Heimspiele entscheiden

„Man wird auch Spiele verlieren, es wird eine ganz enge Kiste“, erklärte der bislang so überragende Torhüter: „Man muss zusehen, dass man seine Heimspiele gewinnt. Du kannst nur von Spiel zu Spiel gehen. Alles, was in der Vergangenheit war, ist in der Vergangenheit.“

Mannheimer Negativserie gegen Berlin hält

Sieben Serien am Stück verloren die Mannheimer gegen den Rekordmeister, zuletzt mussten sich die Kurpfälzer im Halbfinale der vergangenen Saison den Berlinern geschlagen geben. Der letzte Sieg über die Hauptstädter stammt aus dem Viertelfinale der Spielzeit 2001/2002. Ein schlechtes Omen, welches Franzreb aber nicht gelten lassen will.

Zweikämpfe sollen den Ausschlag geben

„Am Ende des Tages kommt es darauf an, wer die meisten Zweikämpfe gewinnt“, sagte der 29-Jährige, der mit seinem ebenfalls glänzenden Torhüter-Kollegen Jonas Stettmer im Fokus steht: „Wir brauchen uns nicht vor denen zu verstecken, müssen aber mit einer gewissen Bescheidenheit reingehen.“

Heimvorteil Mannheim, Berlin überrascht

Es sei „wichtig, dass wir uns in jedem Spiel die Chance geben zu gewinnen. Wir sind jetzt da oben, wo wir als Mannschaft hinwollten“, sagte Franzreb, der mit Mannheim als Hauptrundenzweiter den Heimvorteil besitzt. Berlin qualifizierte sich als Sechster nur mit Mühe direkt für die Playoffs, schaltete dann aber die starken Straubing Tigers und Hauptrundensieger Kölner Haie aus.

Franzreb würdigt Berlins Siegermentalität