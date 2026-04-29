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DEL: Harter Final-Rückschlag für Mannheim

Harter Final-Rückschlag für Mannheim

Bitterer Ausfall für die Adler Mannheim. Im Kampf um die Meisterschaft muss der DEL-Klub auf einen wichtigen Spieler verzichten.
Nach nicht einmal 20 Sekunden kommt es in Spiel 3 des DEL-Finales zu einem brutalen Check von Kai Wissmann gegen Adler-Kapitän Maximilian Heim. Heim muss danach vom Eis getragen werden, Wissmann dagegen wird für das restliche Spiel gesperrt.
SID
Bitterer Ausfall für die Adler Mannheim. Im Kampf um die Meisterschaft muss der DEL-Klub auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Die Adler Mannheim müssen im womöglich entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Angreifer Maximilian Heim verzichten.

Der 22-Jährige musste im dritten Finalspiel am Dienstagabend gegen die Eisbären Berlin (1:5) bereits nach 21 Sekunden Spielzeit vom Eis. Wie der Traditionsklub am Mittwoch mitteilte, zog sich der Offensivspieler dabei eine Gehirnerschütterung zu.

Mannheim vermisst Maxis Energie

„Wir werden Maxis Energie und seine positive Einstellung vermissen“, sagte Manager und Cheftrainer Dallas Eakins: „Es ist sehr frustrierend, dass ein junger Spieler auf diese Weise aus einem Endspiel ausscheidet.“

Der Berliner Kapitän Kai Wissmann hatte den jungen Offensivspieler hart gegen den Kopf gecheckt, im Anschluss war der Verteidiger mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Eis geschickt worden.

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) hat der Titelverteidiger im vierten Spiel der Best-of-seven-Serie den ersten Matchball.

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