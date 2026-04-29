DEL: Harter Final-Rückschlag für Mannheim

SID 29.04.2026 • 11:00 Uhr Bitterer Ausfall für die Adler Mannheim. Im Kampf um die Meisterschaft muss der DEL-Klub auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Die Adler Mannheim müssen im womöglich entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Angreifer Maximilian Heim verzichten.

Der 22-Jährige musste im dritten Finalspiel am Dienstagabend gegen die Eisbären Berlin (1:5) bereits nach 21 Sekunden Spielzeit vom Eis. Wie der Traditionsklub am Mittwoch mitteilte, zog sich der Offensivspieler dabei eine Gehirnerschütterung zu.

Mannheim vermisst Maxis Energie

„Wir werden Maxis Energie und seine positive Einstellung vermissen“, sagte Manager und Cheftrainer Dallas Eakins: „Es ist sehr frustrierend, dass ein junger Spieler auf diese Weise aus einem Endspiel ausscheidet.“