DEL: Berlin schockt Haie - Adler legen in Krimi vor

SID 08.04.2026 • 22:41 Uhr Der Rekordsieger setzt im ersten Spiel des DEL-Halbfinals ein Statement gegen den Hauptrundensieger.

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat mit einem Statement-Sieg gegen die Kölner Haie einen perfekten Start in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hingelegt. Der Rekordmeister setzte sich in Spiel eins mit 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) gegen den Hauptrundensieger durch.

Auch die Adler Mannheim jubelten zum Auftakt über ein 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen Red Bull München.

In der Neuauflage des Vorjahresfinales, in dem Berlin drei 7:0-Kantersiege in Folge gegen die Kölner gefeiert hatte, legten die Eisbären vor heimischer Kulisse einen Blitzstart hin. Erst sorgte Adam Smith (5.) für die umjubelte Führung, zwei Minuten später erhöhte Moritz Kretzschmar (7.). Doch die Haie schlugen in einer wilden Anfangsphase schnell zurück, Valtteri Kemiläinen traf in Überzahl (9.).

Eisbären-Doppelschlag schockt Haie

Der Beginn des zweiten Drittel gehörte dann wieder den Eisbären, innerhalb von 66 Sekunden stellten Marcel Noebels (24.) und Jonas Müller (25.) auf 4:1. Den erneuten Anschlusstreffer in Unterzahl durch Patrick Russell (34.) konterte Kretzschmar wenig später mit seinem zweiten Tor des Spiels (36.). In der Schlussphase erzielte Lester Lancaster per Empty-Net-Goal (58.) den sechsten Treffer des Heimteams, Kölns Gregor MacLeod (59.) betrieb noch einmal Ergebniskosmetik.

„Ich bin sehr zufrieden, wir haben einen guten Start erwischt“, sagte der Berliner Frederik Tiffels bei MagentaSport: „Es hat uns natürlich geholfen, direkt 2:0 in Führung zu gehen.“ Die Haie hätten „kein schlechtes Spiel gemacht“, sagte Kölns Maximilian Kammerer: „Wir müssen es abhaken, es ist nur ein Spiel. Freitag geht es weiter.“ Dann steht in Köln (19.30 Uhr im LIVETICKER) das zweite Aufeinandertreffen an.

Michaelis trifft in der Overtime

In Mannheim bracht John Gilmour (5.) das Heimteam in Führung, Taro Hirose glich acht Sekunden vor Ende des ersten Drittels aus (20.). In der 39. Minute sorgte Nikolaus Heigl für die Gästeführung, nun hatte Mannheim dank Zachary Solow (42.) die passende Antwort parat.