DEL-Finale: Berlins Kapitän Wissmann gesperrt

SID 29.04.2026 • 12:21 Uhr Nach dem Check gegen den Kopf des Mannheimer Maximilian Heim erhielt der Nationalspieler seine zweite Spieldauer-Disziplinarstrafe.

Die Eisbären Berlin müssen im vierten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim auf jeden Fall auf ihren Kapitän Kai Wissmann verzichten.

Der Nationalspieler erhielt beim 5:1 am Dienstag wegen eines Checks gegen den Kopf seines Gegenspielers Maximilian Heim eine Spieldauer-Disziplinarstrafe – die zweite der Serie.

Barta entscheidet über Wissmann-Sperre

Weil der DEL-Disziplinarausschuss nach Wissmanns Bandencheck gegen Leon Gawanke im ersten Finale keine Sperre aussprach, greift mit der zweiten großen Strafe laut Liga-Angaben eine automatische Sperre für ein Spiel.

Allerdings könnte der Verteidiger auch länger gesperrt werden. Darüber entscheidet im Laufe des Mittwochs der Disziplinarausschuss unter Leitung des Ex-Nationalspieler Alexander Barta.

Heim fällt mit Gehirnerschütterung aus

Wissmann hatte Heim bereits nach 21 Sekunden mit der Schulter am Kopf getroffen. Der Mannheimer Stürmer blieb benommen liegen und konnte nach längerer Behandlung nur noch zweimal kurz auf das Eis zurückkehren.