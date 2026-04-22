DEL: Ex-Nationalspieler Brandt bleibt in Straubing

SID 22.04.2026 • 11:58 Uhr Marcel Brandt wird auch in der kommenden Saison bei den Straubing Tigers spielen. Das gibt der Klub offiziell bekannt.

Die Straubing Tigers setzen weiter auf Marcel Brandt. Der Offensivverteidiger, der vor einer Woche seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, unterschrieb einen neuen Vertrag für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

„Marcel ist ein Spieler, der unsere Organisation über viele Jahre hinweg geprägt hat“, sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham: „Er bringt Einsatz, Erfahrung und Identifikation mit dem Standort mit. Gerade in wichtigen Momenten ist er jemand, auf den wir uns verlassen können.“

Eishockey: Brandt nicht mehr für Nationalmannschaft berücksichtigt

Der 33-jährige Brandt war mit 16 Toren in der vergangenen Hauptrunde erneut treffsicherster deutscher Abwehrspieler in der DEL war – wie schon in den fünf Jahren zuvor. Insgesamt erzielte er in 536 Ligaspielen für Straubing 104 Treffer. In der Nationalmannschaft war er aber seit Olympia 2022 nicht mehr berücksichtigt worden.