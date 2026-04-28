DEL-Finale: Übler Check nach 20 Sekunden

Maximilian Lotz 28.04.2026 • 20:13 Uhr Spiel drei der DEL-Finalserie zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin beginnt mit einem Aufreger. Für Berlins Kapitän Kai Wissmann endet die Partie frühzeitig.

Aufreger nach nur 20 Sekunden! In Spiel drei der DEL-Finalserie zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin (JETZT im LIVETICKER) kam es kurz nach Beginn zu einem harten Check – mit Folgen für beide Beteiligten.

Im Angriffsdrittel der Gastgeber traf dabei Berlins Kapitän Kai Wissmann den Mannheimer Maximilian Heim mit der Schulter im Gesicht. Der Adler-Stürmer ging zu Boden und schlug hart auf dem Eis auf. Betreuer eilten umgehend herbei und kümmerten sich um den verletzten Spieler, der aus dem Mund blutete.

Matchstrafe für Wissmann nach 20 Sekunden

Der 22-Jährige konnte wenig später zumindest eigenständig, aber gestützt von Betreuern das Eis verlassen und zur weiteren Behandlung in die Katakomben geführt werden. Für Übeltäter Wissmann war die Partie ebenfalls vorzeitig beendet. Die Unparteiischen verhängten eine Spieldauer-Disziplinarstrafe für das Vergehen.