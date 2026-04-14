DEL: München stoppt Mannheims Durchmarsch

SID 14.04.2026 • 21:57 Uhr Der EHC Red Bull München feiert seinen ersten Sieg in der Halbfinal-Serie gegen die Adler Mannheim.

Mit dem Rücken zur Wand hat Red Bull München im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Matchpuck der Adler Mannheim zum Endspieleinzug abgewehrt.

Die Bayern feierten im vierten Duell der Best-of-seven-Serie nach Niederlagen in den ersten drei Begegnungen mit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) ihren ersten Sieg und wahrten damit ihre Chancen. Spiel fünf findet am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Mannheim statt.

DEL: Berlin winkt erster Matchpuck

Die Adler hätten im Falle eines weiteren Erfolgs mit einem Durchmarsch als erste Mannschaft die Endspiele erreicht. Zuletzt hatten die Kurpfälzer bei ihrer achten Meisterschaft vor sieben Jahren in einer DEL-Finalserie gestanden.

Wie nunmehr auch zwischen Mannheim und München fällt auch im zweiten Semifinale zwischen Titelverteidiger Eisbären Berlin und Hauptrundengewinner Kölner Haie frühestens im fünften Vergleich am Freitag (19.30 Uhr) eine Entscheidung. Berlin kann sich aufgrund seiner 2:1-Führung nach drei Begegnungen in Spiel vier am Mittwoch (19.30 Uhr/beide MagentaSport) bei den Rheinländern durch eine weiteren Sieg insgesamt drei Matchpucks erspielen.

Hager trifft doppelt

Zu Münchens Matchwinnern avancierten im Schlussabschnitt Markus Eisenschmid und Patrick Hager mit einem Doppelpack binnen 14 Sekunden (45./46) zur 4:1-Führung. Konrad Abeltshauser (56.) sorgte für den Endstand.