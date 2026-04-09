DEL: ERC Ingolstadt bindet Kapitän

SID 09.04.2026 • 14:15 Uhr Der Kanadier geht in sein insgesamt viertes Jahr mit den Oberbayern.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich der ERC Ingolstadt für ein weiteres Jahr die Dienste seines Kapitäns Morgan Ellis gesichert. Die Oberbayern verlängerten den Vertrag mit dem Kanadier um die kommende Saison, der Verteidiger geht damit in seine insgesamt vierte Spielzeit bei den Panthern. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Morgan verkörpert ERC-Philosophie

„Morgan ist ein Führungsspieler, wie man sich ihn nur wünschen kann. Für ihn steht immer die Mannschaft im Vordergrund und gleichzeitig hat er zu allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern in unserer Organisation ein hervorragendes Verhältnis“, sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan: „Er verkörpert sowohl neben als auch auf dem Eis unsere Philosophie und Identität.“

Ellis glänzt als Abwehrbollwerk