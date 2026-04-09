DEL: ERC Ingolstadt bindet Kapitän

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich der ERC Ingolstadt für ein weiteres Jahr die Dienste seines Kapitäns Morgan Ellis gesichert. Die Oberbayern verlängerten den Vertrag mit dem Kanadier um die kommende Saison, der Verteidiger geht damit in seine insgesamt vierte Spielzeit bei den Panthern. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.
Ingolstadt verlängert mit Kapitän
Morgan verkörpert ERC-Philosophie
„Morgan ist ein Führungsspieler, wie man sich ihn nur wünschen kann. Für ihn steht immer die Mannschaft im Vordergrund und gleichzeitig hat er zu allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern in unserer Organisation ein hervorragendes Verhältnis“, sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan: „Er verkörpert sowohl neben als auch auf dem Eis unsere Philosophie und Identität.“
Ellis glänzt als Abwehrbollwerk
Der 33-Jährige war in der aktuellen Saison einer der zweikampfstärksten Spieler, leistete die meiste Unterzahl-Eiszeit aller ERC-Profis und lag mit 82 geblockten Schüssen ligaweit auf Rang drei. Ellis, der 2022 mit Kanada an den Olympischen Spielen teilnahm, war 2024 nach drei Jahren bei den Eisbären Berlin mit zwei Meistertiteln nach Ingolstadt zurückgekehrt. Die Schanzer scheiterten im Viertelfinale in sechs Spielen an Red Bull München.