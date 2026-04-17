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DEL-Playoffs: Red Bull München raus! Adler Mannheim stürmt ins Finale

Münchner Aus besiegelt!

Die Adler Mannheim nutzen ihren zweiten Matchpuck und greifen nach ihrem neunten Meistertitel - Red Bull München erlebt dagegen eine herbe Enttäuschung.
EHC Red Bull München - Adler Mannheim: Tore und Highlights | PENNY DEL
SID
Die Adler Mannheim nutzen ihren zweiten Matchpuck und greifen nach ihrem neunten Meistertitel - Red Bull München erlebt dagegen eine herbe Enttäuschung.

Die Adler Mannheim haben erstmals seit 2019 wieder die Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht.

Die Kurpfälzer setzten sich im fünften Duell der Best-of-seven-Serie gegen Red Bull München mit 4:1 (1:1, 2:1, 1:0) durch und nutzten ihren zweiten Matchpuck.

Im Kampf um ihre neunte Meisterschaft bekommen es die Adler entweder mit Titelverteidiger Eisbären Berlin oder Hauptrundensieger Kölner Haie zu tun.

München raus – Mannheim stürmt zurück ins DEL-Finale

Nationalspieler Alexander Ehl (4.), Nicolas Mattinen (23.) in Überzahl, Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.), wie Ehl Teil der deutschen Olympia-Auswahl, führten die Mannschaft von Cheftrainer Dallas Eakins mit ihren Treffern erstmals seit sieben Jahren wieder in die Endspiele.

Am Mittwoch hatten die Münchner den ersten Mannheimer Matchpuck noch mit einem deutlichen 5:1 in eigener Halle abgewehrt.

Am Freitag in der SAP Arena traf nur Tobias Rieder (8.) zum zwischenzeitlichen 1:1 für den viermaligen deutschen Meister.

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