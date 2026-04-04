DEL-Playoffs: Red Bull München stürmt mit 7:3 ins Halbfinale

SID 04.04.2026 • 16:31 Uhr Der viermalige Meister gewinnt das sechste Viertelfinale in Ingolstadt und zieht in die Vorschlussrunde der Playoffs ein.

Red Bull München hat in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als dritte Mannschaft das Halbfinale erreicht. Der viermalige Meister nutzte im sechsten Viertelfinalspiel beim ERC Ingolstadt seinen ersten Matchpuck durch ein 7:3 (1:2, 3:1, 3:0) und gewann die Best-of-seven-Serie mit 4:2.

Semifinale fast komplett: Haie, Adler voran

Vor der Entscheidung in der Neuauflage der Endspiele von 2023 hatten bereits Hauptrundengewinner Kölner Haie (4:0 gegen die Schwenninger Wild Wings) sowie Ex-Champion Adler Mannheim (4:1 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven) die Vorschlussrunde erreicht. Den letzten Platz im Semifinale spielen Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Straubing Tigers aus. In das sechste Duell am späteren Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) geht der Meister mit einer 3:2-Führung und benötigt damit nur noch einen Sieg zum Gesamterfolg in der Serie.

DeSousa führt München zum Auswärtssieg