DEL: Nürnberg holt Torhüter aus der Schweiz

Die Nürnberg Ice Tigers haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Torhüter Luis Janett verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Schweizer Erstligisten EHC Biel und erhält einen Jahresvertrag. Das teilten die Franken am Donnerstag mit.

Janett im besten Eishockey-Alter

In den vergangenen beiden Jahren bestritt Janett, der wegen seiner deutschen Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, in der höchsten Spielklasse der Schweiz 21 Spiele. „Luis hat in den letzten paar Jahren in der Schweiz sehr solides Eishockey gespielt“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit 25 ist er im besten Alter und ich hoffe, er kann bei uns einen großen Schritt in seiner Entwicklung machen.“