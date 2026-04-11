DEL-Halbfinale: Sperre! Eisbären-Star Veilleux fehlt zwei Spiele

Titelverteidiger Eisbären Berlin muss in den nächsten beiden Halbfinalspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie auf seinen Stürmer Yannick Veilleux verzichten.
Sperre nach hartem Check fix
Der Kanadier Yannick Veilleux gilt als Wiederholungstäter.
Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte gegen den Kanadier nach dessen Foul beim 1:5 des Rekordmeisters am Freitag in Köln eine entsprechende Sperre.
Veilleux kassiert vierte Sperre
Veilleux hatte den Kölner Juhani Tyrväinen mit einem Stockcheck in den Rücken in der Nähe der Bande niedergestreckt und eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Der Berliner ist zudem Wiederholungstäter, es ist bereits seine vierte Sperre. Er erhielt zusätzlich eine Geldstrafe, wie die DEL am Samstag mitteilte.
Eisbären ohne Veilleux in Köln
Veilleux fehlt den Berlinern somit am Sonntag (14.00 Uhr) im dritten Spiel daheim ebenso wie in der vierten Partie am Mittwoch (19.30 Uhr/beide MagentaSport) in Köln. In der Best-of-seven-Serie steht es 1:1.