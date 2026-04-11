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DEL-Halbfinale: Sperre! Eisbären-Star Veilleux fehlt zwei Spiele

Sperre nach hartem Check fix

Der Kanadier Yannick Veilleux gilt als Wiederholungstäter.
Kölner Haie - Eisbären Berlin: Tore und Highlights | PENNY DEL
SID
Der Kanadier Yannick Veilleux gilt als Wiederholungstäter.

Titelverteidiger Eisbären Berlin muss in den nächsten beiden Halbfinalspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie auf seinen Stürmer Yannick Veilleux verzichten.

Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte gegen den Kanadier nach dessen Foul beim 1:5 des Rekordmeisters am Freitag in Köln eine entsprechende Sperre.

Veilleux kassiert vierte Sperre

Veilleux hatte den Kölner Juhani Tyrväinen mit einem Stockcheck in den Rücken in der Nähe der Bande niedergestreckt und eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Der Berliner ist zudem Wiederholungstäter, es ist bereits seine vierte Sperre. Er erhielt zusätzlich eine Geldstrafe, wie die DEL am Samstag mitteilte.

Eisbären ohne Veilleux in Köln

Veilleux fehlt den Berlinern somit am Sonntag (14.00 Uhr) im dritten Spiel daheim ebenso wie in der vierten Partie am Mittwoch (19.30 Uhr/beide MagentaSport) in Köln. In der Best-of-seven-Serie steht es 1:1.

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