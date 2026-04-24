Eisbären-Gala: Berlin demütigt Mannheim 7:3 im Finalauftakt

SID 24.04.2026 • 22:04 Uhr Der Titelverteidiger und Rekordmeister zeigt gnadenlose Effizienz und macht den ersten Schritt auf dem Weg zum zwölften Titel.

Die Playoff-Könige der Eisbären Berlin haben im Finale der Superlative in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Zum Auftakt der Endspielserie der erfolgreichsten Klubs in der DEL-Historie siegte der Titelverteidiger und Rekordmeister 7:3 (3:0, 2:0, 2:3) bei den Adlern Mannheim – mit gnadenloser Effizienz.

Eisbären feiern Auftaktsieg

Das Team des Meistermachers Serge Aubin, der bislang alle seine 14 Playoff-Serien mit Berlin gewonnen hat, fuhr damit den ersten von vier notwendigen Erfolgen zum zwölften Titelgewinn ein. Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) geht es in der Hauptstadt weiter. Dann könnte Eisbären-Kapitän Kai Wissmann fehlen, der im letzten Drittel nach einem Bandencheck eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhielt.

Eisbären-Torfestival in SAP Arena

Liam Kirk (4./58.), Jean-Sébastien Dea (11.), Les Lancaster (19.), Ty Ronning (35.), Markus Vikingstad (36.) und Andreas Eder (57.) erzielten vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena die Tore für die Eisbären, die seit 2002 in den Playoffs nicht mehr gegen Mannheim verloren haben. Kris Bennett (42.), Alexander Ehl (48.) und John Gilmour (56.) verkürzten für die Adler, die erstmals seit 2019 wieder im Finale stehen.

Torhüterduell der Olympiateilnehmer

Zehn deutsche Olympiateilnehmer standen auf dem Eis, dazu ein halbes Dutzend weitere Kandidaten für die WM in drei Wochen in der Schweiz. Im deutschen Torhüterduell zwischen Maximilian Franzreb und Jonas Stettmer hatte zunächst der Berliner mehr zu tun, weil die Gastgeber furios starteten.

Kirk nutzt das Powerplay

Doch Stettmer war auf dem Posten, das erste Tor kassierte Franzreb: In Überzahl hatten die Berliner Glück, dass die Scheibe zum völlig freien Kirk gelangte, der Franzreb außer Position erwischte und die Führung der Eisbären erzielte.

Berliner Abstauber eiskalt verwertet

Auch beim 0:2 hatte Franzreb Pech, weil der Puck durch einen Block zu Dea sprang, der keine Mühe hatte, sein erstes Playoff-Tor zu erzielen. Auch beim dritten Gegentreffer hatte der Adler-Goalie keine Chance: Den genialen Pass von Marcel Noebels verwertete Lancester eiskalt – es war das dritte Tor mit dem fünften Berliner Torschuss. „Das müssen wir besser verteidigen“, sagte Mannheims Nationalspieler Lukas Kälble bei MagentaSport, „sie haben einfache Abstauber gemacht.“

Berliner Dominanz im Mitteldrittel