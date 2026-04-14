Eisbären wieder im Verletzungspech

SID 14.04.2026 • 10:52 Uhr Angreifer Lean Bermann verletzt sich im Halbfinale gegen die Haie schwer und ist bereits der vierte Berliner, der nicht mehr zum Einsatz kommen kann.

Schock für die Eisbären Berlin: Inmitten der Playoff-Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie hat beim Titelverteidiger erneut das Verletzungspech zugeschlagen.

Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, fällt Angreifer Lean Bergmann aufgrund einer „schwerwiegenden Beinverletzung“ für die restlichen Playoffs und für den Start der kommenden Saison aus.

Bergmann verstärkt Berlins Verletztenliste

Bergmann, vor allem wegen seiner Führungsfähigkeiten geschätzt, zog sich die Verletzung am Sonntag im Mitteldrittel im dritten Spiel gegen die Kölner zu. Der 27-Jährige ist neben Nationalverteidiger Korbinian Geibel sowie den Stürmern Blaine Byron und Patrick Khodorenko der vierte Berliner, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen kann.

Bereits vor und während der Hauptrunde hatte der DEL-Rekordmeister immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt.