Schock für die Eisbären Berlin: Inmitten der Playoff-Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie hat beim Titelverteidiger erneut das Verletzungspech zugeschlagen.
Eisbären wieder im Verletzungspech
Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, fällt Angreifer Lean Bergmann aufgrund einer „schwerwiegenden Beinverletzung“ für die restlichen Playoffs und für den Start der kommenden Saison aus.
Bergmann verstärkt Berlins Verletztenliste
Bergmann, vor allem wegen seiner Führungsfähigkeiten geschätzt, zog sich die Verletzung am Sonntag im Mitteldrittel im dritten Spiel gegen die Kölner zu. Der 27-Jährige ist neben Nationalverteidiger Korbinian Geibel sowie den Stürmern Blaine Byron und Patrick Khodorenko der vierte Berliner, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen kann.
Bereits vor und während der Hauptrunde hatte der DEL-Rekordmeister immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt.
Das vierte Halbfinalduell zwischen Berlin und Köln findet am Mittwoch (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) in der Domstadt statt. Die Eisbären führen in der Best-of-seven-Serie mit 2:1.