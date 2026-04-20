Eishockey: Bittere Nachricht für Eisbären Berlin

SID 20.04.2026 • 14:50 Uhr Die Eisbären Berlin müssen im Titelkampf der DEL auf ihren Torhüter verzichten. Jake Hildebrand wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Eisbären Berlin müssen im Titelkampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Torhüter Jake Hildebrand verzichten.

Wie der Rekordmeister am Montag kurz vor dem sechsten Halbfinalduell der Playoffs bei den Kölner Haien (19.30 Uhr) mitteilte, fällt der US-Amerikaner aufgrund einer Beinverletzung für den Rest der laufenden Spielzeit aus. Die Berliner führen in der Best-of-seven-Serie mit 3:2.

Goalie-Comeback endet mit neuer Verletzung

Hildebrand, der erst kürzlich sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gegeben hatte, zog sich die Verletzung bereits am vergangenen Mittwoch im vierten Spiel gegen Köln (3:4 n.V.) zu.