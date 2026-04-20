Eishockey: Bittere Nachricht für Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin müssen im Titelkampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Torhüter Jake Hildebrand verzichten.
Bittere Nachricht für die Eisbären
Wie der Rekordmeister am Montag kurz vor dem sechsten Halbfinalduell der Playoffs bei den Kölner Haien (19.30 Uhr) mitteilte, fällt der US-Amerikaner aufgrund einer Beinverletzung für den Rest der laufenden Spielzeit aus. Die Berliner führen in der Best-of-seven-Serie mit 3:2.
Goalie-Comeback endet mit neuer Verletzung
Hildebrand, der erst kürzlich sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gegeben hatte, zog sich die Verletzung bereits am vergangenen Mittwoch im vierten Spiel gegen Köln (3:4 n.V.) zu.
Die Berliner bleiben damit vom Verletzungspech verfolgt. Der 32 Jahre alte Schlussmann ist neben Nationalverteidiger Korbinian Geibel sowie den Stürmern Lean Bergmann, Blaine Byron und Patrick Khodorenko bereits der fünfte Spieler, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen kann.