Eishockey heute live: Adler Mannheim - Eisbären Berlin im TV, Stream und Ticker - Wer gewinnt Spiel 3 im DEL-Finale?

SPORT1 28.04.2026 • 16:30 Uhr Zwei Siege haben die Eisbären Berlin in der DEL-Finalserie geholt. Gelingt im dritten Spiel der dritte Sieg?

Am Dienstagabend (19.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es in der Finalserie der DEL zum dritten Spiel zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin.

Sollten die Eisbären nach den zwei Siegen (7:3 und 5:1) erneut gewinnen, würde ihnen in der Best-of-Seven-Serie ein weiterer Erfolg zum Meistertitel genügen.

Eishockey heute LIVE: So verfolgen Sie das 3. DEL-Finale Adler – Eisbären

Free-TV: –

– Live-Stream: Magenta TV

Magenta TV Live-Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Respekt an meine Spieler. Sie kämpfen sehr hart und ziehen in den richtigen Momenten Spielzüge auf. Ich freue mich über den Erfolg“, sagte Berlins Trainer Serge Aubin nach dem 5:1 am Sonntag und richtete den Blick gleich voraus: „Unser Fokus gilt aber bereits dem dritten Spiel am Dienstag.“

Ähnlich sah es auch der Doppeltorschütze vom Sonntag, Leo Pföderl. „Wir sind jetzt in einer guten Ausgangsposition. Wir wissen aber, dass wir gegen einen guten Gegner spielen“, sagte er: „Die Serie ist jedoch noch lange nicht vorbei. Wir müssen schauen, dass wir so weitermachen.“

Bei den Adler Mannheim herrschte hingegen Tristesse. „Jetzt müssen wir Lösungen finden und im nächsten Spiel idealerweise das erste Tor erzielen“, sagte Lukas Kälble nach der erneuten Klatsche.