Straubing Tigers halten DEL-Coach Woodcroft bis 2027

SID 28.04.2026 • 17:22 Uhr Die Straubing Tigers setzen auf Kontinuität auf der Trainerposition. Craig Woodcroft bleibt der Chef. Unter dem 56-Jährigen spielte das DEL-Team die beste Hauptrunde der Clubgeschichte.

Craig Woodcroft bleibt Trainer der Straubing Tigers. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, wird der 56-Jährige auch in der Saison 2026/27 an der Bande der Niederbayern stehen.

„Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Der Weg zu einem Championship-Team ist lang, doch ich bin angesichts der Schritte, die das Team und die Organisation in diesem Jahr unternommen haben, optimistisch. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, während wir weiterhin lernen, wachsen und uns weiterentwickeln wollen“, sagte Woodcroft, der die Tigers im Februar 2025 von Tom Pokel übernommen hatte.

DEL: Tigers knackten mit Woodcroft einen Vereinsrekord

Unter Woodcrofts Leitung zog Straubing in der laufenden Saison als Tabellendritter in die Playoffs ein. Dort mussten sie sich jedoch bereits im Viertelfinale dem späteren Finalisten Eisbären Berlin geschlagen geben. Dennoch spielten die Tigers eine historische Hauptrunde 2025/26 und stellten mit 101 Punkten einen Vereinsrekord auf.