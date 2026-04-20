DEL-Finale: Eisbären vs Mannheim – gelingt der Titel-Hattrick?

SID 20.04.2026 • 21:55 Uhr Die Eisbären Berlin können weiter vom dritten Titel in Folge träumen. Die Hauptstädter setzen sich im Halbfinale gegen die Kölner Haie durch.

Die Eisbären Berlin können in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach ihrem Einzug in die Endspielserie gegen die Adler Mannheim weiter vom Titelhattrick träumen! Der Hauptstadtklub machte in der Best-of-seven-Serie des Halbfinales gegen die Kölner Haie seinen 4:2-Gesamtsieg im sechsten Playoff-Duell beim Vorrundensieger durch ein 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) perfekt. Im ersten von maximal sieben Finals muss Berlin am Freitag (19.30 Uhr/DF1 und Magenta Sport) in Mannheim antreten.

Eisbären triumphieren erneut in Köln

Den Sieg der Berliner, die kurzfristig auf ihren am Bein verletzten Goalie Jake Hildebrand verzichten mussten, besiegelten Treffer von Jonas Müller (7.), des Ex-Kölners Frederik Tiffels (9.) sowie Yannick Veilleux (59.) und Markus Vikingstad (60.) jeweils ins leere Tor der Hausherren. Den Kölnern reichte ein Tor von Parker Tuomie (16.) nicht zum dritten Ausgleich in der Neuauflage der Vorjahresendspiele.

Titel fällt frühestens am 30. April