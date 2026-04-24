DEL-Rückkehr nach vier Jahren? Erste Entscheidung gefallen

SPORT1 24.04.2026 • 21:49 Uhr Die Krefeld Pinguine bleiben auch in der Finalserie der DEL2 ungeschlagen und krönen sich zum Zweitliga-Meister. Ganz sicher ist die Rückkehr in die DEL noch nicht.

Vier Jahre nach dem Abstieg haben die Krefeld Pinguine die Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geschafft – zumindest sportlich.

Das Team des ehemaligen Bremerhavener Erfolgstrainers Thomas Popiesch gewann auch das vierte Finale der DEL2 bei den Kassel Huskies mit 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) und holte sich die Meisterschaft der zweiten Liga und damit das Aufstiegsrecht.

Ex-Nationalspieler Gogulla lässt Krefeld jubeln

Spieler des Spiels war Philip Gogulla. Der Ex-Nationalspieler läutete nach 0:2-Rückstand mit einem Doppelschlag im zweiten Drittel binnen 44 Sekunden die Wende ein und sorgte dann kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.

Der Hauptrundensieger wahrte damit auch in der Finalserie seine weiße Weste. Bereits im Viertelfinale und im Halbfinale war Krefeld jeweils ein Sweep gelungen.

Ob der zweimalige deutsche Meister aber tatsächlich in die DEL zurückkehrt, ist noch nicht sicher. Pinguine-Hauptgesellschafter Peer Schopp hatte zuletzt die Chancen auf „60:40“ beziffert, die notwendigen 1,4 Millionen Euro für das Lizenzverfahren in der DEL hinterlegen zu können. Man sei aber „auf einem sehr guten Weg“.

Krefeld hatte sich vor der Saison für den Aufstieg beworben, vor einigen Wochen aber Bedenken geäußert, ob die finanziellen Voraussetzungen erfüllt werden könnten.

—–