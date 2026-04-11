Eisbären-Klatsche in Köln: Aubin rätselt über Torwart für Spiel 3

SID 11.04.2026 • 06:13 Uhr Wer am Sonntag im Tor der Berliner steht, lässt der Coach vor Spiel drei des DEL-Halbfinals offen.

Serge Aubin war bedient, die deutliche 1:5-Packung bei den Kölner Haien war überhaupt nicht nach dem Geschmack des Meistermachers der Eisbären Berlin. „Wir haben gut begonnen. Und dann haben wir aufgehört Eishockey zu spielen“, sagte der Headcoach des Titelverteidigers und resümierte bei MagentaSport: „Wir sind ein bisschen vom Gas gegangen, das haben sie ausgenutzt.“

Köln gleicht Halbfinal-Serie aus

Nach dem ersten Drittel hatte Meister Berlin noch geführt, dann aber lief nicht mehr viel zusammen. In der Best-of-seven-Serie des Halbfinals steht es somit 1:1, Spiel drei steigt am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) in der Hauptstadt. „Es ist, wie es ist, so ist Eishockey. Respekt an Köln, sie haben es gut gemacht. Daraus werden wir lernen und uns auf das nächste Spiel vorbereiten“, sagte der Kanadier.

Torwartfrage bei Eisbären offen

Wer dann im Tor der Eisbären steht, ließ Aubin offen. In Köln hatte der Cheftrainer seinen Goalie Jonas Stettmer nach vier Gegentreffern binnen zwölf Minuten vom Eis genommen und durch Jake Hildebrand ersetzt. „Jonas hat zuletzt viel gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht in unsere Richtung lief und wollte einen Impuls setzen. Mal schauen, wer am Sonntag spielt“, sagte Aubin.

Eisbären-Offensive unter Druck