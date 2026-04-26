Augsburg verlängert mit Cheftrainer

SID 26.04.2026 • 12:01 Uhr Die Augsburger Panther wollen ihren positiven Trend fortsetzen und verlängern den Vertrag mit ihrem Erfolgscoach.

Bill Peters bleibt Cheftrainer der Augsburger Panther. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Kanadier auf die kommende Saison ausgeweitet.

Der frühere Cheftrainer der NHL-Franchises Carolina Hurricanes und Calgary Flames hatte die Panther in der abgelaufenen Saison nach Jahren der Unterlegenheit auf Rang elf und zum souveränen sportlichen Ligaerhalt geführt.

Mitchell lobt Peters’ Akribie

„Bill Peters und ich waren die ganze Saison über in intensivem Austausch. Dabei haben wir ihm früh signalisiert, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen möchten“, sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell.