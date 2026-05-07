Kölner Haie holen Meistercoach Berglund – Vertrag bis 2028

Die Kölner Haie haben einen Nachfolger für Erfolgstrainer Kari Jalonen gefunden. Der Schwede Thomas Berglund übernimmt das Team zur neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), das bestätigte der Klub am Donnerstag. Beim Hauptrundensieger der vergangenen Spielzeit erhält der 57-Jährige einen Vertrag bis 2028. Berglund kommt von Lulea HF aus der schwedischen Liga, dort gewann er 2025 die Meisterschaft.
Schwedischer Meister-Coach für Haie
Erfahrener Trainer Berglund verstärkt Haie
Berglund sei „ein erfahrener Trainer, der in Lulea über viele Jahre herausragende Arbeit geleistet hat. Wir haben viele gute Gespräche geführt und schnell das Gefühl bekommen, dass sich Ziele und Werte decken“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Berglund selbst bezeichnete es als „aufregend, ab sofort ein Teil der Haie-Organisation mit einer so großen und begeisterten Fangemeinde zu sein“.
Unter dem Finnen Jalonen (66) waren die Haie im Jahr 2025 Vizemeister geworden, die folgende DEL-Hauptrunde schloss der KEC als bestes Team ab – scheiterte im Playoff-Halbfinale dann aber am späteren Meister Eisbären Berlin. Die Haie warten seit 2002 auf ihren neunten Titel.
Für Berglund ist es die erste Trainerstation außerhalb Schwedens. Der ehemalige Mittelstürmer war zuletzt neun Jahre lang Cheftrainer in Lulea, erreichte in dieser Zeit zweimal das Finale der Champions Hockey League (2023 und 2026), wurde 2022 Vizemeister und führte das Team 2025 zur zweiten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Er bringt seinen langjährigen Assistenten Henrik Stridh mit nach Köln.