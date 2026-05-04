DEL: Neuer Klub für Ex-München-Star

SID 04.05.2026 • 10:03 Uhr In der DEL verstärken sich die Löwen Frankfurt mit einem absoluten Routinier.

Die Löwen Frankfurt verstärken sich zur kommenden Saison mit Routinier Konrad Abeltshauser. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag bekannt. Abeltshauser kommt vom EHC Red Bull München, wo er seit 2016 unter Vertrag gestanden hatte. In Frankfurt erhält er einen Kontrakt für die kommenden zwei Spielzeiten.

„Wir sind stolz und begeistert, Konrad bei den Löwen willkommen zu heißen“, ließ sich Frankfurts Sportdirektor Jan Barta zitieren, „Konrad ist nicht nur ein herausragender Profi auf dem Eis, sondern auch ein Mensch, der als Vorbild vorangeht.“

Abeltshauser wechselt nach Frankfurt

Der Verteidiger, der in Frankfurt die Rückennummer 16 erhält, hatte mit München in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2023 jeweils den Titel in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen.

In der Saison 2026/17 wurde der mittlerweile 33-Jährige zum DEL-Verteidiger des Jahres gekürt. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war Abeltshauser bereits im Einsatz, unter anderem bei Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Winterspielen 2022.