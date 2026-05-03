DEL: Die Eisbären Berlin krönen sich erneut zum Meister

David Funk 03.05.2026 • 18:56 Uhr Die Eisbären Berlin sind erneut deutscher Eishockey-Meister. Der Seriensieger schlägt die Adler Mannheim in Spiel fünf der Finalserie mit 4:1 und feiert den zwölften DEL-Titel der Vereinsgeschichte.

Die Eisbären Berlin haben es geschafft! Der Hauptstadt-Klub hat im fünften Spiel der DEL-Finalserie gegen die Adler Mannheim die dritte Meisterschaft in Folge und die fünfte in den vergangenen sechs Spielzeiten perfekt gemacht.

Die Eisbären gewannen am Sonntag mit 4:1 in Mannheim, nachdem die Adler am vergangenen Donnerstag noch nach einem Overtime-Krimi den ersten Matchpuck des Serien-Meisters abgewehrt hatten.

DEL: Eisbären marschieren durch Playoffs zum Titel

Im fünften Spiel in der Mannheimer SAP-Arena waren es Ty Ronning (19./43.), Liam Kirk (22.) und Erik Mik (57.), die die Berliner Meisterschaft mit ihren Toren eintüteten. Der Mannheimer Treffer von Marc Michaelis (59.) kam zu spät.

Für die Berliner bedeutete dieser Titel den dritten in Folge. Dabei hatten die Eisbären die reguläre Spielzeit nach einigen Schwierigkeiten nur auf Rang sechs abgeschlossen. In den Playoffs raffte sich der Rekordmeister jedoch auf und bezwang zunächst die Straubing Tigers und anschließend den Hauptrundenprimus aus Köln jeweils in sechs Spielen.

In der Finalserie gegen den Rivalen aus Mannheim traten die Eisbären in gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre vor 13.600 Zuschauern von Beginn an sehr kaltschnäuzig auf. Nach dem Rückschlag in Spiel vier, war es im fünften Spiel erneut die starke Berliner Defensive, die den Unterschied machte.

Stettmer erstickt Adler-Hoffnung

Beide Teams zeigten mit ihrer Spielweise, dass es um viel ging. Die Berliner erspielten sich die klareren Chancen und nutzten einen Adler-Fehler kurz vor der ersten Drittelpause. Tobias Fohrler verlor den Puck gegen den stark nachgehenden Frederik Tiffels, Ronning umkurvte Goalie Johan Mattsson und traf zur Führung.

Nach nur 77 Sekunden im Mitteldrittel erhöhte Kirk mit seinem sechsten Tor der Serie. Fast im direkten Gegenzug verhinderte der überragende Stettmer im Tor mit einem Reflex den Anschlusstreffer. Mannheim stemmte sich mit ganzer Kraft gegen die drohende Pleite, übernahm das Kommando – ließ aber beste Chancen selbst in Überzahl ungenutzt. Früh im Schlussdrittel brachte Doppelpacker Ronning mit einem satten Schuss die Meisterparty endgültig ins Rollen.