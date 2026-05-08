DEL: Eisbären Berlin trennen sich von Noebels

SID 08.05.2026 • 15:45 Uhr Die Eisbären Berlin trennen sich unter anderem von Marcel Noebels. Für den Meister und den Stürmer endet nach zwölf Jahren ein Kapitel.

Die Eisbären Berlin vollführen nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen personellen Einschnitt und trennen sich unter anderem von Marcel Noebels. Die Berliner bestätigten den Abschied des Olympia-Zweiten von 2018 nach zwölf gemeinsamen Jahren sowie weitere Personalentscheidungen am Freitag.

„Marcel war ein wertvoller Spieler für uns. Wir danken ihm für seine erfolgreiche Zeit bei den Eisbären. Er hat sich sehr verdient um unseren Klub gemacht und viel für die Eisbären getan“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer über den Noebels-Abschied. Der Stürmer spielte seit 2014 für die Berliner und wurde mit dem Hauptstadtklub fünfmal deutscher Meister. In 635 DEL-Spielen für Berlin sammelte der Linksschütze 522 Scorerpunkte (168 Tore, 354 Assists).

DEL: Weitere Abgänge bei den Eisbären

Der 34-jährige Noebels sprach knapp eine Woche nach dem erneuten Titelgewinn davon, dass er sich einen besseren Abschied nicht hätte vorstellen können: „Ich hatte eine tolle Zeit in Berlin und bin stolz, so lange für die Eisbären gespielt zu haben.“

Die Stürmer Lean Bergmann und Patrick Khodorenko werden derweil auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Eisbären tragen. Yannick Veilleux und Liam Kirk verlängerten ihre Verträge um jeweils zwei Saisons. Eric Miks und Eric Hördlers neue Verträge laufen jeweils bis 2029.