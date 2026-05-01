DEL-Finale: Eisbären wollen Titel klarmachen

SID 01.05.2026 • 05:27 Uhr Die Eisbären wollen die Niederlage im vierten DEL-Finalspiel schnell abhaken. Am Sonntag gibt es den nächsten Matchball.

Katerstimmung wollte Serge Aubin nach dem vergebenen Meister-Matchball gar nicht erst aufkommen lassen. „Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf uns hat. Wir haben ein paar Tage, um uns für das nächste Spiel zu erholen. Müssen wir besser spielen? Absolut. Ich glaube, dass wir heute nicht einmal nah an unserer Bestform dran waren“, sagte der Trainer der Eisbären Berlin bei MagentaSport.

Nach dem bitteren 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) nach der zweiten Verlängerung im vierten Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim führt der Rekordmeister in der Best-of-seven-Serie zwar immer noch recht komfortabel mit 3:1, spätestens seit Donnerstagabend sind die Berliner jedoch gewarnt. Ein Selbstläufer wird das mit dem zwölften Meistertitel nicht.

Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) haben die Eisbären in Mannheim den nächsten Matchball – und dafür wollen sie Lehren aus der Heimniederlage ziehen. „Wir analysieren das Ganze, werden am Samstag ein sehr gutes Training haben. Und dann gehen wir mit voller Attacke in das Spiel am Sonntag“, sagte Berlins Nationalspieler Frederik Tiffels. Auch Aubin gab sich kämpferisch: „Wir werden nach Mannheim fahren und versuchen, die Sache zu erledigen.“

Vier-Minuten-Strafe dreht Partie

Dass ihnen dies nicht schon in eigener Halle gelungen ist, sei laut Aubin auch auf eigene Nachlässigkeiten zurückzuführen. „Ich würde uns das ein bisschen ankreiden. Wir führen mit zwei Toren, kriegen dann eine Strafe. Das ist unnötig. Die Vier-Minuten-Strafe hat das Spiel verändert.“ Beim Stand von 3:1 für die Eisbären bekam Markus Niemeläinen im dritten Drittel eine vierminütige Strafe wegen hohen Stocks. Mannheim nutzte die Überzahl für den Anschlusstreffer – und glich letztlich kurz vor Ende aus.