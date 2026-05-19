Wolfsburg holt Stanley-Cup-Sieger in die DEL

SID 19.05.2026 • 14:19 Uhr Eishockey-Verteidiger Madison Bowey hat einen Vertrag bis 2027 in Wolfsburg unterschrieben.

Eishockey-Verteidiger Madison Bowey hat einen Vertrag bis 2027 bei den Grizzlys Wolfsburg unterschrieben. Der Stanley-Cup-Gewinner von 2018 spielte in der vergangenen Saison erstmalig in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Augsburger Panther.

Bowey soll Grizzlys-Abwehr stabilisieren

In der Geschäftsführung der Grizzlys sei man sich einig, dass Bowey „das fehlende Puzzlestück“ ist, um der Abwehr eine „gewisse Robustheit und Härte“ zu geben. „Madison ist ein absoluter Teamplayer, der sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagte Manager Karl-Heinz Fliegauf.