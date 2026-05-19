Wolfsburg holt Stanley-Cup-Sieger in die DEL

Eishockey-Verteidiger Madison Bowey hat einen Vertrag bis 2027 bei den Grizzlys Wolfsburg unterschrieben. Der Stanley-Cup-Gewinner von 2018 spielte in der vergangenen Saison erstmalig in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Augsburger Panther.
Wolfsburg holt Stanley-Cup-Sieger
Eishockey-Verteidiger Madison Bowey hat einen Vertrag bis 2027 in Wolfsburg unterschrieben.
Ex-NHL-Verteidiger Madison Bowey wechselt nach Wolfsburg
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Bowey soll Grizzlys-Abwehr stabilisieren
In der Geschäftsführung der Grizzlys sei man sich einig, dass Bowey „das fehlende Puzzlestück“ ist, um der Abwehr eine „gewisse Robustheit und Härte“ zu geben. „Madison ist ein absoluter Teamplayer, der sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagte Manager Karl-Heinz Fliegauf.
Der Kanadier Bowey (31) stand mehr als 150-mal in der NHL auf dem Eis. Mit den Washington Capitals gewann er die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt. Für die Augsburger Panther spielte er in der vergangenen Saison 47 Mal und erreichte fünf Treffer sowie elf Vorlagen.