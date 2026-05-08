DEL-Hammer: Grizzlys holen Top-Talent Dustin Willhöft

SID 08.05.2026 • 11:37 Uhr Der 19-Jährige kommt aus Kanada nach Wolfsburg. Zuletzt hatte er im deutschen Nationaltrikot für Aufsehen gesorgt.

Die Grizzlys Wolfsburg holen eines der vielversprechendsten deutschen Eishockey-Talente in die DEL. Stürmer Dustin Willhöft wechselt aus Nordamerika zu den Niedersachsen, das gab der Klub am Freitag bekannt. Willhöft erhält einen Vertrag bis 2029.

Willhöft gilt als Top-Talent

„Dustin besticht durch seine läuferischen und technischen Fähigkeiten, die auch in den internationalen Vergleichen sehr gut sichtbar waren“, sagte Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf: „In seinem Jahrgang zählt er zu den talentiertesten Spielern. Wir werden mit ihm in den kommenden Jahren sehr intensiv an seiner Entwicklung arbeiten.“