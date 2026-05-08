DEL-Hammer: Grizzlys holen Top-Talent Dustin Willhöft

Die Grizzlys Wolfsburg holen eines der vielversprechendsten deutschen Eishockey-Talente in die DEL. Stürmer Dustin Willhöft wechselt aus Nordamerika zu den Niedersachsen, das gab der Klub am Freitag bekannt. Willhöft erhält einen Vertrag bis 2029.
DEL: Grizzlys verpflichten Talent Willhöft
Der 19-Jährige kommt aus Kanada nach Wolfsburg. Zuletzt hatte er im deutschen Nationaltrikot für Aufsehen gesorgt.
Dustin Willhöft im DEB-Trikot
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Willhöft gilt als Top-Talent
„Dustin besticht durch seine läuferischen und technischen Fähigkeiten, die auch in den internationalen Vergleichen sehr gut sichtbar waren“, sagte Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf: „In seinem Jahrgang zählt er zu den talentiertesten Spielern. Wir werden mit ihm in den kommenden Jahren sehr intensiv an seiner Entwicklung arbeiten.“
Der 19-Jährige war zuletzt für die Saskatoon Blades in der Western Hockey League (WHL) aktiv, einer Nachwuchsliga für Teams aus Kanada und den USA. Für Aufsehen sorgte Willhöft vor allem bei der U20-Weltmeisterschaft im vergangenen Winter. Dort war er mit zwei Toren und fünf Assists bester Scorer der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).