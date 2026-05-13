DEL-Transfer: Kölner Haie holen Nationalstürmer Tim Fleischer

SID 13.05.2026 • 17:41 Uhr Nach Daniel Fischbuch kommt mit Tim Fleischer ein weiterer deutscher Nationalspieler nach Köln.

Die Kölner Haie haben für den nächsten Anlauf auf den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren deutschen Nationalspieler verpflichtet. Stürmer Tim Fleischer (25) wechselt von den Straubing Tigers zum KEC.

Das verkündeten die Haie am Mittwoch. Am vergangenen Wochenende hatte der Hauptrundensieger der vergangenen Saison bereits den Transfer von Daniel Fischbuch (32/Iserlohn Roosters) perfekt gemacht.

DEL: Fleischer beeindruckt mit Scorerqualitäten

„Tim hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten mit und gegen die Scheibe eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird unsere Offensive um viele weitere Optionen bereichern“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Fleischer kommt in seiner bisherigen DEL-Karriere auf 344 Spiele und 146 Scorerpunkte.