DEL-Transfer: Kölner Haie holen Nationalstürmer Tim Fleischer

Die Kölner Haie haben für den nächsten Anlauf auf den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren deutschen Nationalspieler verpflichtet. Stürmer Tim Fleischer (25) wechselt von den Straubing Tigers zum KEC.
Haie holen nächsten Nationalspieler
Das verkündeten die Haie am Mittwoch. Am vergangenen Wochenende hatte der Hauptrundensieger der vergangenen Saison bereits den Transfer von Daniel Fischbuch (32/Iserlohn Roosters) perfekt gemacht.
DEL: Fleischer beeindruckt mit Scorerqualitäten
„Tim hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten mit und gegen die Scheibe eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird unsere Offensive um viele weitere Optionen bereichern“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Fleischer kommt in seiner bisherigen DEL-Karriere auf 344 Spiele und 146 Scorerpunkte.
In den vergangenen fünf Jahren wurde er immer wieder in die Nationalmannschaft berufen. Auch in der Vorbereitung auf die am Freitag in der Schweiz beginnende WM gehörte er lange zum Kader, steht allerdings nicht im finalen Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis.